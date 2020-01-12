洪秀柱今天上午到東區關帝廳上香感謝神明。(曹婷婷攝)

洪秀柱：民進黨扣又紅又統帽子 選戰操作成功

國民黨前主席洪秀柱南征台南第六選區立委惜敗，繼昨晚點名當家要負責後，今早再轟黨主席要好好檢討為敗選負責，至於誰選黨主席，她說，最艱困時願擔負重任者都值得佩服，他也抨擊民進黨這場選戰把國民黨扣上又紅又統帽子，「不代表選舉贏了，就贏了一切，選舉贏了或許失去未來，這是我們憂心的。」

洪秀柱今天上午到東區關帝廳上香感謝神明，她說，接下來幾天都會停留台南謝票，連開數十場廟口開講，也會到廟宇感謝神明。她說，選舉結束後，吳主席要好好檢討這次選舉到底發生甚麼事情選舉失敗了，在這種狀況下，凡是擔任黨主席的，理所當然要為勝敗負起責任，吳主席也要好好檢討這次選舉到底發生甚麼事情。

她說，總統初選過程，讓大家非常詬病，因規則沒有訂好，反反覆覆，改了好幾次，讓參與者心理不是非常舒服，等到初選結束後，參與初選者心中有疙瘩又沒辦法整合，造成很多紛擾，影響這次大選，這當然不是全部原因，但黨當然要好好檢討。

被問到吳主席辭職後，誰選黨主席？他說，凡有能力領導中國國民黨的人及能重拾中華民國憲法路線的人，就會給予支持，最困難時擔負重責大任，都讓人佩服，希望有好人選領導大家，提振士氣很重要。至於被問到是否參選黨主席，她說，她年紀已不小，重申「用壯御青」，要交給青壯一代同志承擔重任，這次來台南選也是迫不得已，該交棒就交棒。

她也痛斥民進黨操作成功，民進黨什麼都不會，最會選舉，這一點國民黨深深不如人家。人家把又紅又統帽子扣上國民黨，國民黨卻失去話語權，不知如何告訴支持者，我們立場是什麼？把中華民國攤出來看，就是一中憲法就是朝向統一，但要如何認清跟解釋，讓大家知道如何跟大陸對話，這是必須大力說明的，而不是讓民進黨用這麼廉價帽子在選戰中發酵，

她說，這在年輕一輩會產生相當大後遺症跟影響，真的要告訴大家，我們要承擔這場選戰的後果，我們要苦口婆心讓它們知道我們的擔憂，就好像太陽花事件，受害是誰？受傷是誰？我們失去經濟競爭能力，失去本來對我們有利的條件，「不代表選舉贏了，就贏了一切，選舉贏了或許失去的未來，這是我們憂心的事。」

(中時 )