奇美醫療體系三院運動旺年會登場，三院院長巧扮聖殿騎士進場炒熱氣氛。(莊曜聰攝)

奇美醫療體系成立52周年，12日特別利用假日，在遠東科大舉辦三院區聯合運動旺年會，數百位醫護人員及家屬依序進場，三院院長巧扮「聖殿騎士」相當有趣，並在舞者帶領下大跳暖身操，暢玩闖關活動、拔河比賽、大隊接力等無不使出渾身解數，奇美醫學中心院長邱仲慶也說今年年終獎金會比去年好，讓台下同仁非常興奮。

2年一度的運動旺年會上午在遠東科大登場，由各單位分批進場拉開序幕，本次以「奇美活力旺、永柳佳滿分」為主題，開幕式由3院區院長以聖殿騎士扮相騎馬進場，炒熱氣氛，醫護人員平時面對病患，身體疲累及精神壓力累積不少，院方特別規畫各項運動、趣味競賽，以及兒童歡樂區，希望員工親子能夠一起同樂，紓解壓力。

奇美醫學中心院長邱仲慶表示，2019年是奇美醫療體系的的豐收年，三院區都繳出漂亮的成績單，包括南市府衛生局督導考核優等、醫策會照護品質認證、績優綠色採購企業，另外也在國際綠點子發明設計競賽中拿下2鈦金、2金、1銀。

此外在醫療品質獎項也大有斬獲，屢創佳績，3D列印團隊也首度參加國際賽，表現優異，邱仲慶表示，2020年將會有許多新單位成立，包含奇美醫學中心的產後護理之家、坐月子中心，並引進最先進的第4代達文西手術，佳里奇美擴充病床及規模，柳營院區則計畫引進台南溪北地區第1台達文西手術儀器。

關於員工最關心的年終獎金部分，邱仲慶指出因為整體營運狀況不錯，除了比照去年3個月發放外，會再加碼比較大的紅包，讓台下員工直呼「好棒棒！」

(中時 )