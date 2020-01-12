台中市民進黨莊競程（圖左），12日上午起展開為期3天謝票行程。（張妍溱攝）

莊競程說，因為這次香港反送中事件，也造成台灣的主權自由、民主意識提升，反映在這次選舉。（張妍溱攝）

立委選舉落幕，台中市民進黨莊競程，12日上午起展開為期3天謝票行程，莊說，選舉落幕，他與新婚妻子加把勁計畫生3小個，也履行選舉提出的政見，呼籲年輕朋友不用擔心，他進立法院，不管是在養育或在青年照顧政策方面，力爭更多福利政策，讓年輕人敢生也養得起，一起來培養下一代。

謝票車隊出發前，莊競程妻子方心慧貼心為丈夫準備熱茶及護唇膏，選戰期間2人登記結婚，一路拚選戰，方心慧跑到累、跑到哭，仍緊緊陪伴丈夫戰到最後，莊競程抱持田徑隊選手精神，終於獲得勝選，方心慧說，這個蜜月過得很不一樣。

莊競程說，這次選舉真的是一步一腳印，去和所有的鄉親去闡述的理念跟政見，逐漸獲得認同支持，選舉到最後1個月，真的是可以發現到民眾的熱情。他感謝競選團隊，完成「不可能的任務」、感謝太太方心慧、無怨無悔，陪他在北、北屯區度蜜月，還有他的舅舅、民進黨市議員曾朝榮，帶領他參選，比他自己選還要還要累，還有交通部長林佳龍當初的推薦。

莊競程提到印象深刻的是，某大學醫學系的學生曾做簡報，簡報都是在講香港事件對年輕人來講影響很大，也因為這次香港反送中事件，也造成台灣的主權自由、民主意識提升，反映在這次選舉。

(中時 )