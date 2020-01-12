劉姓商人與蔡姓女球友，發生婚外情，劉妻找徵信社抓姦；高院認為劉妻證據取得不合法，判劉男、蔡女無罪確定；但劉妻、徵信社人員反遭控妨害秘密，各被判拘役40日、可易科罰金4萬元確定。

判決指出，2016年3月5日晚間，劉妻率同徵信社人員到劉男租屋處抓姦，一行人打開房門，當場發現劉、蔡2人全裸躺在床上，隨即衝入屋內壓制2人，不顧蔡女叫喊，強行拉開床單，拍攝她私密處。

劉妻及徵信社將2人使用床罩、被單送驗，驗出與2人體液相符的DNA；劉妻另提出她翻攝儲存在丈夫手機內的親密對話紀錄「在床上，我們貪婪的吸吮對方」、「希望我們在這床上翻雲覆雨一起相擁而眠」、「粗粗…也寵壞我了，征服我了」、「我愛死粗粗了，我好色」檢方依法起訴2人。

一審審理時，劉男辯稱他打完球洗澡，才衣衫不整；蔡女則稱她是在試穿衣服時，突然有人衝進來將她壓制在床並拍照錄影，2人想穿回衣物都被阻止；劉男並稱妻子蒐證手段違反比例原則，不能當成證據。法官認為2人有曖昧，但無法證明2人性器已接合，加上劉妻蒐證方式不符法律要求，判2人無罪。

劉妻上訴後，高院認為劉妻等人蒐證手段，已侵犯私人隱私，違反比例原則，證據無法採用，駁回上訴，劉男及蔡女獲無罪確定。不過，蔡女反控劉妻、徵信社人員妨害秘密罪，高院判拘役40日確定。

(中時 )