2020總統大選昨晚揭曉，由總統蔡英文以817萬的高票連任第15任總統，對此農委會主委陳吉仲昨晚也在臉書上感性發文，大讚台灣人再次向世界展現民主令人驕傲，也提出未來4年有關農業政策的9大目標。

陳吉仲表示，台灣人民再一次地用自己的選票，決定了自己的政府。這是令人驕傲的一刻，我們再次向世界展現了我們的民主；這也是令人感動的一刻，台灣人民再一次地按照自己的意志，選擇了蔡英文總統領導的執政團隊。

他表示，3年多來農委會完成了實耕者納農保、農民職災保險、農業保險、推動對地綠色環境給付、擴大灌區服務、改善農業勞動力不足、非洲豬瘟100％阻絕境外、口蹄疫拔針成功、移除遠洋漁業黃牌、建立農產品初級加工制度等政策。

對於未來4年，陳吉仲也說，會全力完成農民退休制度以完備農民福利體系、強化青農創業輔導措施、農業保險專法立法、重新恢復豬肉外銷、加強灌區外的農田水利建設、投入100億元升級養殖漁業、建立全國農產品冷鏈體系、實施農地農用基本給付、往對農民及消費者有利的方向調整產銷結構。

(中時 )