2020總統大選結果揭曉，總統蔡英文連任成功，不過因為票數過於懸殊，讓一向政治立場明顯的女星劉樂妍，似乎也難以接受敗選結果，一度情緒崩潰質疑：「這真的不是作票嗎」？

劉樂妍昨天下午大選開票半小時後，她先在微博PO出開票截圖，當時蔡英文與韓國瑜票數相差不遠，當時她表示：「蔡英文一路領先，中國就要統一了，我馬上就要得救了，我就要解脫了」，更不時透露心情相當開心，不過眼見票數差距越來越遠，她再度PO文：「心情惡劣，不要訪問我」，毫不掩飾低落的情緒，直到結果公佈蔡英文確定勝出，她提出疑問：「蔡英文得票有史以來最高，超過馬英九？！這真的不是作票嗎？這怎麼可能呢？！輸就輸了，還居然輸這麼多？這怎麼可能呢」？似乎難以接受落敗結果。

劉樂妍微博全文。（圖／劉樂妍微博）

對此網友也紛紛留言：「投票的人多了，年輕人基本都投蔡英文」、「說明台灣人都是騙子！兩面人，見人說人話，見鬼說鬼話」、「看來你不了解台湾人民民意呀」，對此劉樂妍則回應：「我實在是不能接受，輸這麼多，我真是没有辦法相信」。

(中時電子報)