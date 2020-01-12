蔣萬安表示，現階段最重要的是扮演好監督政府的角色。（游念育攝）

第10屆立法委員昨落幕，台北市第三選區（中山、北松山）國民黨立委蔣萬安拿下11萬2784票成功連任打敗對手吳怡農，蔣萬安4年的服務經驗，獲得選民的肯定，今早和太太展開謝票行程，面對支持者拱選下屆台北市長，蔣萬安表示，現階段最重要的是扮演好監督政府的角色。

被媒體問到國民黨在國會戰略是否有可能跟小黨合作，蔣萬安說，立法院推動任何法案是要尋求最大的共識，所以未來國民黨在立法院是在野黨，但好的法案不分藍綠，跟任何政黨合作都是努力的目標。

蔣萬安提到，好的民主政治是奠基在政黨政治之上，這次國民黨大選的慘敗，有很多面向，不是單一因素，要全面徹底檢討反省，所以可以很明確知道國民黨在連續兩次大選都慘敗，離中間選民太遠是最大的問題，哪些面向要全面反省檢討都要思考，包括基層組織、吸納年輕人等，這些都必須徹底改革。

被媒體問到國民黨是否會有新的兩岸論述，蔣萬安說，國民黨的立場很堅定要捍衛「中華民國的主權，堅決反對一國兩制」，維護台灣民主自由法治的立場堅定，但國民黨要進行檢討反省，除了相關論述、基層組織廣納人才，重拾年輕人的信任很多面向都必須同時來做。

蔣萬安說，選舉只是個過程，選舉完是重新捲起袖子為民眾打拚服務，所以選完後希望大家還是必須要回歸到正常的生活，不要在進行選舉過程中激烈的言語，各崗位大家堅守自己的角色、扮演好職責，在立法院現階段的目標就是監督政府。

媒體追問，是否參選下屆台北市長，蔣稱，現階段最重要是扮演好監督政府的角色，國民黨在這次慘敗中必須要檢討的地方很多，不是短暫或一時片刻能解決，要痛定思痛重新檢討各面向反省，傾聽各方聲音抓住中間選民想法才是最重要的。

(中時 )