蔡英文總統在11日總統大選中取得壓倒性勝利，《南華早報》引述學者說法指出，接下來北京可能會對此展開報復行動，並且增加施壓台灣，手段包括繼續限縮台灣外交空間以及軍事恫嚇，讓台、美、陸三角關係更為複雜；此外，美國總統大選以及美陸貿易戰同樣也會牽動台灣。

蔡英文總統順利連任。

《南華早報》12日引述英國諾丁罕大學（Nottingham University）台灣專家蘇利文（Jonathan Sullivan）指出，美國或大陸都不希望因為台灣發生衝突，不過當中仍有些變數，例如美國總統川普不按牌理出牌的性格、他的總統連任大計、以及美陸兩國如何修補之間惡化的關係。他說，美國必定感謝蔡英文穩住陣腳，「我預計她會持續保持謹慎的態度，無法預料的是北京，他們不會讓步，讓蔡英文有空間重啟對話。」

蘇利文認為，只要美國不要因為台灣出現戲劇性舉動，此外只要美陸關係仍有挽回餘地，北京都會試圖忍耐。

不過長期關注台灣政治及兩岸關係的美國西塔肯基大學（Western Kentucky University）政治學副教授芮宗泰（Timothy S. Rich）指出，他預期北京後續會展開報復行動，並且可能從台灣僅存的15個邦交國下手，讓他們轉向北京，但是他也認為美國不會坐視不管，尤其在美陸緊張之際，華府可能「加大力度」支持台灣。

芮宗泰也認為，大陸不可能改變對台方向，不過他確信，未來北京將試圖損害美國與台灣之間的關係，首先可能在貿易政策上做出小幅讓步，他說，大陸官員已經意識到，對蔡英文施壓只會讓台灣選民更倒向民進黨。

北京也可能在蔡英文第二任期中增加對我武力恫嚇。大陸人民大學國際關係學者時殷弘分析，對北京而言，升級現有的兩岸措施就已經足以對付蔡英文，大陸現在最大的問題是和川普打交道，他說川普一直以來持續挑戰北京的紅線，和台灣展開積極外交關係，並且對台軍事支持。「北京最大的難題是美國會將台灣納入印太戰略，台灣將能在北京與華府的競爭中獲益」，時殷弘說。

中正大學國際戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑也表示，北京可能採取武力恫嚇策略回應大選結果，譬如派飛機繞行台灣島。不過他認為，即便接下來兩岸關係將惡化，鑒於無法改善台灣民眾對大陸的印象，北京仍有空間調整對台政策，他說，北京必須思考是否重新和台灣開啟官方互動。

當被問及台美陸三方糾葛，林穎佑回應，關係主要建立在華府與大陸的互動之上，近期關注焦點在於本周的美陸貿易談判以及美國11月的總統大選。他說，只要雙方視台灣為談判籌碼，就表示台灣對他們仍有價值，「這對我們而言有好處。」

(中時電子報)