國民黨桃園市第四選區立委當選人萬美玲拿下102763票，擊敗現任立委鄭寶清。萬美玲今日展開謝票車隊掃街行程。萬美玲說，經過1年來的選戰，感謝民眾的支持。對於國民黨慘敗，萬美玲說，最重要的是能跟年輕人對話，也要更接地氣。

萬美玲本屆選舉中，奪下102763選票，得票率達49.1％，擊敗尋求連任的鄭寶清。鄭寶清得票97316 票，得票率46.5％。萬美玲說，謝謝這麼多民眾給予支持，也感謝競選期間，自己的團隊、志工，以及地方里長、社團，齊心協力打這場選戰，進到立院後一定不負所托。

萬美玲強調，大家的支持，讓她有機會帶著過去18年來，在地方深根的經驗進入中央。她說，不管是過去發現的問題，或者是需要中央政策、法令做更好的配合，都會認真努力，也兌現競選政策，把教育做好，讓下一代更好，也讓桃園發展更快。

面對國民黨整體選戰慘敗，萬美玲說，這次中央的選舉，讓很多支持者傷心，不過「傷心也是一天，勝選的快樂也是一天」。她認為，未來國民黨的改革，最重要的是能跟年輕人對話，也要栽培年輕人，讓新血可以進來。

她說，國民黨除了資深的委員、資深的同志外，有很多中生代，在地方經營多年，也有許多寶貴的意見，更有對地方更熟悉的意見，了解民眾想要什麼。萬美玲認為，應該要更接地氣，爭取民眾支持。

(中時 )