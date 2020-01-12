2020總統、立委選舉11日圓滿落幕，蔡英文拿下817萬張票，大勝國民黨總統候選人韓國瑜，連任成功，面對票數差距懸殊，不少韓粉也在競選總部前落淚，主播張雅琴見狀，也心疼喊話「不是你們的錯」，並點出國民黨敗選原因。

雖然張雅琴過去常對韓國瑜提出批評、指教，被稱為「韓黑」之一，但她在11日播報選情時，澄清自己沒有黑韓，透露自己大學參加救國團活動時，就認識韓國瑜，當時他是個活潑、英文很不錯的人，所以當初他選市長時，張雅琴是很贊成的。但在韓國瑜宣布選總統後，她就超級反對，認為這樣子沒有誠信，「我怎麼教小孩？台灣價值就是這樣嗎？」

而11日開票後，韓國瑜一路落後，最後以200萬張票的差距宣布敗選，一路支持的韓粉都忍不住痛哭，這讓當時坐鎮攝影棚播報選戰的張雅琴也心疼，向韓國瑜支持者喊話：「不是你們的錯」，據《TVBS》報導，張雅琴認為這次國民黨失利，錯不在選民，而是高層。

她覺得受苦受累的是，那些揮舞國旗的支持者，而國民黨高層「完全沒想讓國家變得更好，完全是私人私利的想法」。

(中時電子報)