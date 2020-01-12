無黨立委洪慈庸連任失利，小輸對手969票，經過一夜沉澱，她12日在夫婿卓冠廷配同下展開車隊謝票。洪慈庸出發前感謝大家支持自己到最後一刻，並表示，心情已恢復得差不多，強調這一次台灣沒有輸，台灣社會正在繼續往前走，「我們要永遠當一個傳遞溫暖的人。」
媒體詢問敗選原因，洪慈庸表示，非常感謝支持群眾及團隊，我們都是用盡全力努力，希望爭取所有民眾支持，主要是個人有不足之處，會繼續檢討改進。這次選舉所有台灣人都站出來，讓台灣獲得勝利，台灣沒有輸，台灣正繼續往前走，對整體選舉結果感到很欣慰。
至於台灣民眾黨張睿倉搶下1萬多票，是否壓垮選情最後一根稻草？洪慈庸表示，影響得票的因素有非常多，民主社會每一個人都有參選權利，每一個政黨也有提名權利，沒有當選是個人努力不夠，無法獲得選票，不用怪任何人，所有的問題都是慈庸不夠努力。
選戰期間總統蔡英文六度助選，洪也與民進黨合作密切，未來會不會入黨？洪慈庸表示，目前還沒有這樣的想法及打算，但昨夜結果出爐，有透過總統幕僚表達感謝，恭喜小英總統，希望蔡總統繼續為台灣努力，繼續捍衛台灣主權、照顧下一代的未來。
媒體關心未來會繼續紮根地方，布局下一屆嗎？洪慈庸說，剛選完，目前還沒有想這麼多，這幾天會把時間留給支持群眾，向大家表達感謝，後續生涯規劃會再詳細思考。
(中時 )
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