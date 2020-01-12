總統及立委大選國民黨大敗，新北市長侯友宜今（12）日上午出席市政活動時，語重心長表示，選不好原因只有一個，「就是我努力不夠！」他會深切檢討，從今天起，更賣力、認真做事，來符合民眾期待。

侯友宜表示，大選結果是人民的決定，台灣在民主發展過程中，選舉一定有輸有贏，選舉能夠圓滿順利，是台灣民主成熟的表現，這次國民黨選的非常不好，每個人都有責任，我們不要檢討別人，要檢討自己。

侯友宜說，他會深切檢討，在新北市的施政是否還有沒讓民眾滿意的，需要改進來符合民眾期待，這才是他應扮演的角色，所以昨晚他已和團隊深刻檢討，從今天起，更賣力、認真做事，來符合民眾期待。

對於國民黨內有聲音力挺朱立倫接黨主席，侯友宜婉轉表示，選後有很多問題需要檢討和思考，國民黨一定要大破大立改革，和世代年輕人接軌，更重要是要符合民意潮流，每個人都要肩負起責任，大家團結走在一起，不要因為選舉失敗而喪失自我意志，要更努力、更團結往前走。

媒體詢問侯是否擔心影響下屆市長連任？侯友宜表示，他除了面對問題、檢討自己之外，更要知道施政工作在哪一方面有不足的地方，只有「做事，做事，再做事！」來符合民眾及各族群的需要，讓施政有感，這是他現在的態度和應該全力以赴的地方。

媒體再追問國民黨選不好的原因，侯友宜說，選不好的原因只有一個，「就是我自己努力不夠！」他更應該帶著他的團隊往前走，輸了就是輸了，沒有理由講什麼，就是去面對、扛起責任、檢討，然後往前走。記得我們2018才大贏，不過才1年多，就回頭跟2016的狀況完全一樣，民意隨時在考驗我們，所以我們應該更賣力、更符合時代潮流。

對外界要求吳斯懷退出不分區，侯友宜表示，還是檢討自己比較重要，贏的時要記得感恩別人，輸的時候要檢討自己，他永遠記得一句話「苛責自己，感恩別人」。

(中時 )