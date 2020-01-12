「邪惡帝國」洋基隊加快穩固新球季陣容的腳步，今（12）日又與36歲資深外野手賈登納續約1年，加上2021年選擇權，總值可達2000萬美元。合約細節包括簽約金200萬美元、薪資800萬美元；如果再續約1年，明年薪資1000萬美元，若不續約則要支付250萬美元買斷金，也就是賈登納今年至少可進帳1250萬美元。

賈登納效力洋基已12年，現役選手最久；以防守、跑壘見長，打擊則中規中矩。不過去年老來俏，打出生涯新高28支全壘打，擠下一堆重炮隊友，是洋基最多轟的外野手，甚至比「法官」賈吉還多1轟。而且打點74分也創個人紀錄，加上最近7年每個球季至少出賽140場，證明還可勝任先發外野手的位置。

賈登納曾說，希望整個大聯盟生涯都在洋基渡過，球團與他續約1年也算是有人情味，回應了他的要求。不過想在重炮林立的洋基隊立足，還是要打出去年的水準才能繼續留下。

此外，為了騰出薪資空間與賈登納續約，洋基指定轉讓（DFA）26歲左投手塔普利。他在大聯盟2年出賽31場，累計投33.2局，戰績1勝0敗2中繼2救援、自責分率5.88，主要待在牛棚。

(中時 )