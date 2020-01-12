莊競程（左）、林昶佐。（合成圖／翻攝臉書）

2020大選結束，不少政壇新秀黑馬突破重圍，成功擊敗政壇老將，成為此次選舉一大亮點之一，各界驚奇。

「CosPlay女神」賴品妤去年9月被民進黨徵召參戰，當時以頭插麥克風引起關注。選戰期間，民進黨全力輔選，賴清德更親自祝選多次，最後賴品妤不負眾望，成功擊敗對手李永萍。

台北市第4選區戰況激烈，「港湖女神」民進黨高嘉瑜，挑戰深耕地方，擁強大陸軍實力的「港湖女兒」國民黨立委李彥秀。開票過程中，雙方票數出現拉鋸，高嘉瑜最終突破重圍勝出。

台北市第5選區，國民黨老將林郁方，4年前吃下敗仗，此次捲土重來，沒想到又被退出時代力量，以無黨籍身分參選的林昶佐，逆轉聲勢擊敗。

台中市第2、第5選區藍天變綠地，在地經營多年的現任立委顏寬恒爭取3連霸失利，由台灣基進黨陳柏惟以5千票差距勝選。國民黨老將沈智慧，也被民進黨素人莊競程擊敗。向來鐵藍選區卻意外落馬，也是國民黨本次立委選舉的滑鐵盧。

(中時電子報)