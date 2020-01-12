連任成功的嘉義縣民進黨立委陳明文展開「感恩謝票」行程。（陳明文競選團隊提供／張毓翎嘉義傳真）

連任成功的嘉義縣民進黨立委蔡易餘，一早展開「感恩謝票」行程。（蔡易餘競選團隊提供／張毓翎嘉義傳真）

連任成功的嘉義縣民進黨立委蔡易餘展開「感恩謝票」行程。（蔡易餘競選團隊提供／張毓翎嘉義傳真）

連任成功的嘉義縣民進黨立委陳明文、蔡易餘，今天一早展開「感恩謝票」行程；2人皆感謝嘉義鄉親的愛戴，並表示，這次勝選結果是大家對他們過去4年的肯定，未來4年一定加倍奉還，與縣長翁章梁一起努力建設好嘉義。

嘉義縣立委第二選區當選人陳明文，上午9點集結好幾台宣傳車，並貼上與民進黨總統當選人蔡英文合體「銘謝賜票」海報，陳明文帶領競選團隊，浩浩蕩蕩從民雄鄉出發，上午車隊到民雄、溪口、新港、大林進行謝票，下午車隊將轉往梅山、竹崎、番路及中埔。

對於選戰結果陳明文僅以7000多票勝出；陳明文強調，在得票數字上，跟上次縣長翁章梁相似，民進黨內部的整合仍需繼續協調、溝通，另外，在山區土地爭議問題上，選民用選票表達不滿，未來他將為山區的鄉親繼續打拚、更努力解決各種困境。

嘉義縣立委第一選區當選人蔡易餘，上午8點從六腳鄉出發進行謝票，沿路受支持者的熱情歡迎及恭喜，蔡易餘也一一向鄉親揮手表示感謝，接著車隊轉往海區水上、太保、朴子、布袋、東石、鹿草及義竹等7個鄉鎮市，展開巡迴謝票之旅。

蔡易餘說，這次選戰，對手針對他與「卡神」楊蕙如的遊泰國關係，以及同婚議題上攻擊，他強調，他和楊蕙如僅是朋友關係，不過，選民都知道他未婚，也曉得對手所說的男女關係都不是事實；至於同婚議題，他認為保障人權是普世價值，不能因選戰而捨棄。

(中時 )