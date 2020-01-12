民進黨立委陳歐珀在此次選戰連任成功完成三連霸，陳歐珀12日表示，接下來的4年任期，他將秉持著選戰期間所提出的「一個堅持、兩個反對以及三大目標」，與中央、地方合作，儘速推動宜蘭縣的重大建設。

選戰落幕，民進黨立委陳歐珀以壓倒性的票數擊敗挑戰者，順利連任成功，陳歐珀12日一早就在民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財等人的陪同下以車隊展開謝票行程。

陳歐珀表示，他的「一個堅持」就是捍衛台灣國家主權、民主自由，追求正常化國家，「兩個反對」是反對九二共識、反對一國兩制，這也是台灣未來共同努力的方向；至於「三大目標」，則是要爭取建設、顧好生活及環境保護。

談到選戰過程及結果，陳歐珀檢討自己說，宜蘭縣年輕人對於蔡英文總統的支持度非常高，至於自己則似乎沒有發揮年輕選票的具體效應，還需要再努力，將來會與選民多做對話，讓大家更了解陳歐珀，同時將服務工作做好。

對於未來的台美、兩岸關係，陳歐珀表示，未來4年是否有機會與美國建交，他個人覺得時機已經相當成熟，如果取得國會一致支持，朝野可朝這個方向努力，同時也要對中國大陸釋出最大的善意，大家當朋友，台灣不是要與中國大陸對敵，但也希望中國大陸能盡快自由、民化化，兩岸才會有更多的和平及共同的繁榮，造福兩岸人民。

(中時 )