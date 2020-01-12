高麗菜冬天盛產期，澎湖烏崁社區12日舉辦「2020澎湖高麗菜王競賽」，16名菜農拚搶第一，83歲葉春伸阿嬤好風光，勇奪最大、最重雙料冠軍高麗菜王。

離島澎湖冬天氣候乾冷少雨，孕育了長達半年生長期的高麗菜特別甘甜香脆，尤其馬公市烏崁里的高麗菜是全澎湖品質最佳，社區入口處更擺設了大型高麗菜藝術意象打響名氣。

連續3年舉辦高麗菜王比賽，社區發展協會理事長黃建忠主持，新科3連霸立委楊曜、馬公市長葉竹林等現場加油打氣，16名農民扛出長期細心呵護辛苦灌溉的壓箱寶高麗菜王來拚博搶第一。

種菜20多年經驗的83歲老阿嬤葉春伸眾望所歸，精心照料3個多月的巨無霸高麗菜最吸睛，現場丈量寬46.5公分、高27公分、重量高達23.22台斤，一舉拿下單體最重獎（鼎菜王）及單體最大獎（豪菜王）雙料冠軍，現場最矚目焦點。

葉阿嬤驕傲地說，前年比賽只得第3名很不服氣，下定決心再接再厲，每天三餐定時巡視菜園照料，這次果然不負眾望勇奪冠軍，這是今年過年最大的喜訊。

議員藍凱元力挺活動慷慨解囊，當場買下所有參賽的高麗菜捐贈澎湖縣老人之家，拋磚引玉散播愛心為老人們過年加菜，贏得最熱烈掌聲。

(中時 )