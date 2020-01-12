民進黨籍陳亭妃在這場立委選戰中，拿下13萬6000多票，並以全台最高得票率取得立委4連霸，12日上午進行車隊謝票，她感謝北區、安南區鄉親力挺，未鬆口下一步參選台南市長。

陳亭妃在這場選戰過程，犧牲在自身選區的競選時間，全台走透透輔選其他選將，但地方服務有胞妹議員陳怡珍相助，政治戰友還有台南市議長郭信良相助，助她在第三選區拿下6成9的全台最高得票率，13萬6000多票更是台南第一高票，等於輕鬆過關。

挾此高民意能量，加上與蔡英文總統關係良好，選舉期間多次獲蔡英文站台，陳亭妃未來政治路可望往上提升，她對此並未鬆口，稱現階段先完成謝票工作。

她表示，選區內有一票鋼鐵鄉親作後盾，才能獲得票率全台最高殊榮，甚至蔡英文在她選區內的總統得票率也飆高，她強調11日的選戰結果是一場屬於台灣的勝利，也稱「這條路沒有盡頭」。

陳亭妃表示，這樣的開票結果算是為自己交出一張漂亮的成績單，過去12年立委，除了曾獲國會評鑑第一名，也是照顧弱勢公益法案提案第一名的立委，感謝鄉親一路相挺，證明選民唾棄選舉抹黑與打壓。

(中時 )