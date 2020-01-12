監察院長張博雅（左）偕夫婿恭喜王美惠（中）當選嘉義市立委。（廖素慧攝）

新當選嘉義市立委的王美惠掃街謝票。（廖素慧攝）

新當選嘉義市立委的王美惠說，希望上天的父母及哥哥繼續看顧她。（廖素慧攝）

民進黨王美惠以史上最高票8萬333票當選嘉義市立委，12日掃街謝票，沿路民眾熱情招手、豎起手姆指比讚，王美惠說，沒想過會拿史上最高票，代表10多年的努力服務及打拚，被鄉親看到了，把票投出來，這是責任的開始，向前走。

王美惠說，勝選的關鍵可能是她個人的特質，能傾聽民眾的聲音，能融入民眾的情感，她一大早就去祭拜父母及哥哥，告慰他們「我會更勇敢，不會讓他們漏氣，繼續努力下去」。

王美惠說，民進黨及蔡英文總統大贏，代表台灣人很愛台灣，感謝台灣人再次給民進黨寄望，民進黨會認真為大家打拚，讓台灣更好。

王美惠因父親經商失利，家道中落，父母過世，念華商1年中輟，兄妹約定她先打工支持哥哥念完成功大學，換哥哥支援她求學，但哥哥意外往生，她與姊姊相依為命，她到江總服務處當助理，受江總鼓勵，30多歲完成嘉中補校、大同技術學院，選任4屆議員，又取得嘉義大學碩士，王美惠哽咽說，她念書從不缺課，完成學業，做到了與哥哥的約定。

監察院長張博雅偕夫婿紀展南醫師到競總恭賀王美惠當選，張博雅稱讚王美惠，拿到嘉義市歷屆選舉的最高票，非常不錯。

王美惠說，張博雅院長的姊姊張文英選嘉義市長時，她去幫忙打雜，學到「許家班」清廉、認真做事情，她會延續這樣的精神。

(中時 )