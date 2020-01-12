70歲的沈姐因為銀行理專的推廣之下跟進投資期貨，而且她因為完全不懂期貨規則，都是靠理專透過Line下指導棋付款，起初嘗到獲利甜美滋味就還把兒子及年邁姐姐的積蓄都投入進去，沒想到卻跌個大跤慘賠千餘萬元。

2018年2月6日台股大跌500多點，期貨市場引發震盪，近百名投資人遭到強制平倉，散戶損失超過40億元，被市場稱為「0206 期貨大屠殺」。

事發至今即將兩年，而沈姐這一天來向本刊記者娓娓道來她進入期貨投資市場始末，提到她在期貨市場血本無歸，也連帶波及讓90多歲的姐姐與兩個兒子的生計都受到影響，還要被追債，自己身上也沒有錢吃飯，多是靠親友救濟。

沈姐一提起過往就難過地掉淚，「我以為可以幫上班的兒子攢點錢，沒想到卻被說是違反交割，信用有瑕疵，家人不諒解，自責地很想求死，每每想起就失眠，只能靠安眠藥度日。」

沈姐早年在1990年代就曾投資股票虧損數百萬元，賣了名下房地後，改當保險業務員又慢慢累積了些退休金。「我只買過股票，根本沒想到會去玩期貨。是長期配合的銀行理專就跟我說做期貨選擇權的報酬率，一年可以達到7-8%很高。」

沈姐一開始是跟理專說她不懂期貨選擇權，不會進場。「理專就說看他的Line指示，全部都看他的動作，跟著買就好。」

沈姐就想說認識這位理專很久，應該不會騙她，就先拿出一點錢試著跟理專做做看。沒想到一試成主顧，屢屢賺到錢，就還去跟90多歲姐姐及兩個兒子說，陸陸續續解除定存等砸下千餘萬元。

「沒想到2018年2月6日這一天，理專就只跟我說，『沈姐，妳先過來銀行一趟，好像有大變盤。』」沈姐一到銀行才知道她的帳戶金額全部都歸零，還得補償365萬元。

沈姐說理專和銀行主管本來都說要幫助她，可是後來卻改口說與銀行無關。沈姐改向金管會陳情，並提出她跟理專的Line對話，結果理專只被行政處罰六萬元，求助無門。

「跟我一樣遭遇的人好多都落得妻離子散，家破人亡。政府根本沒管我們死活，司法也沒有還給我們一個公道。」沈姐哭訴著說。

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(中時電子報)