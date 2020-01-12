國民黨在此次總統大選，候選人韓國瑜得票大輸蔡英文260多萬票。遭黨內部分人士質疑，言行舉止過於荒唐，拖垮黨籍立委選情。但卻有網友拿出政黨票得票打臉，國民黨獲得472萬票，與民進黨481萬票僅差數萬票。顯然國民黨不分區選情並未受韓影響，但總統得票韓國瑜大輸是不爭的事實。

對於此次總統暨立委選舉，民進黨「蔡賴配」拿下817萬231票，得票率57.13%；國民黨「韓張配」拿下552萬2119票，得票率38.61%；親民黨「宋余配」則是60萬8590票，得票率4.25%。

此外，在不分區立委的政黨得票方面，國民黨和民進黨分別摘下13席，民眾黨躍升第三大黨，取得5席、時代力量也分得民進黨票源拿下3席。在各政黨立委總席次方面，民進黨拿下61席，再次過半。此外，本次總統票選舉，最終投票總人數為1446萬4571人，投票率為74.90%。

有網友就在批踢踢論壇PO文，「國民黨有大敗嗎？」「國民黨立委總席次不但增加，而且總統得票來比上一屆來得多，這根本就進步了吧？其實應該是可以拿最佳進步獎吧？」。

其他網友則認為，「不分區也增加，其實韓國瑜有守成」、「不分區比預期好一點」、「認真說，沒有大敗，選的比2016還好，韓國瑜選的比朱立倫還要好一些」、「韓很招黑，但他基本盤沒崩，有把中間票催出來」、「不分區還沒垮，只是親韓的區域垮而已」、「蠻意外KMT不分區有吳斯懷，還能跟DPP打成差不多五五波」、「很明顯了吧，大敗但沒潰敗」、「鐵票40%不可動搖」、「選的比上次還要多快2百萬票，要檢討韓國瑜也很難」。

也有網友驚訝地說「挺韓的多數選不好，結果整體席次居然擴張，這很有趣，表示賭爛DPP的也不少？」。

(中時電子報)