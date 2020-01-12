◎澎湖花海走春 竹編裝置藝術喜迎賓

新春歡喜迎賓，澎湖最美的花海強強滾，今年加入竹編裝置藝術更增添新氣象；縣府擬定新年新計畫，大面積復育「澎湖縣花」天人菊及闢建林蔭大道，打造繽紛綠油油的新澎湖之美。

◎山巒吐露粉色 浪漫櫻花季登場

時序進到冬末，又到賞櫻的季節了。位於新北市坪林區大林里的台灣山櫻連續多年領先新北市群櫻率先綻放，沿著法務部廉政署廉政研習中心前的小路向上，便可看見其美麗身影，目前全株已開8成，讓人感受浪漫氣息。其他如淡水北8鄉道、三芝青山路、八里療養院、石碇二格路，以及土城承天禪寺等區域也都開始有山櫻綻放。後續民眾可透過臉書粉絲團「賞花快報」獲取即時賞櫻資訊，一起加入追櫻行列。

◎周周有驚喜 可愛動物落羽松登場

台南市政府全力推六甲區落羽松森林觀光旅遊，在落羽松景點附近設置裝置藝術，有可愛動物系列、向日葵風車組，吸引遊客前來賞松，與充滿童趣的動物模型拍照打卡，後續每周都會有神祕動物登場，要讓遊客每次來都有不同的驚喜。

◎雲仙遊園趣 搭乘纜車賞春櫻

新北市烏來素以「大台北後花園」著稱，「春櫻、夏溪、秋楓、冬泉」的觀光景緻為其特色。雲仙樂園內已陸續綻放的美麗櫻花，迎接2020新春金鼠報喜，春櫻盛開的好時節，體驗烏來台車、搭乘雲仙樂園纜車賞春櫻、享受烏來冬之泉，是適合全家大小一日輕便小旅行的好去處。

◎南投燈會1/18登場 水陸空綻放璀璨

2020南投燈會將於1月18日登場，主燈「彩燈金花．旋轉錢坤」結合錢幣樣式的鼠年小提燈，象徵鄉親大賺錢！南投縣長林明溱表示，除了水陸雙棲共繽紛的燈會規畫，今年更結合無人機高空煙火秀，水陸空並進，綻放光芒。

◎基隆３大亮點 打卡美照拍不完

基隆現在有哪些熱門景點？這幾年基隆有不少新亮點，有幾處景點假日人潮絡繹不絕。如潮境公園的裝置藝術「飛天掃帚」、正濱漁港色彩屋，以及和平島公園附近的阿根納造船廠，因為景點位處基隆濱海，搭上無敵美麗海景，成為遊客來基隆必遊景點。

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(中時電子報)