楊瓊瓔展開潭子車隊掃街謝票，沿途許多民眾熱情高喊加油。（楊瓊瓔競總提供／王文吉台中傳真）

台中市立委第三選區翻盤，國民黨新科立委楊瓊瓔復仇成功，以9萬1182票贏得驚險。楊12日一早由市議員陪同，進行大雅、潭子、神岡、后里謝票掃街，一路狂掃8小時，獲得許多民眾熱情回應。媒體詢問勝選心情，楊瓊瓔僅表示「選舉結束是責任的開始，自己絲毫不敢懈怠。」

楊瓊瓔一早出發謝票，車隊貼上銘謝賜票的紅紙，感謝鄉親大力支持。楊瓊瓔受訪表示，選戰畫下句點，但為鄉親服務的責任才開始，未來一定抱持感恩的態度，依舊謙卑，傾聽鄉親的心聲，關心人民的需要，並監督中央、配合台中市政府全力建設「潭雅神后」。

「台灣不缺口水，缺的是努力的汗水。」楊瓊瓔說，選戰已經結束，自己會用能力與毅力，證明選民投的票是值得的，謝謝各位陪瓊瓔走到最後。楊瓊瓔接著在市議員吳顯森、賴朝國、羅永珍、陳本添及多位里長陪同下，登上車隊謝票，沿途許多民眾熱情高喊加油。

(中時 )