市議員王威元今出面澄清。(吳亮賢攝)

一名鍾姓男子昨(11)在臉書社團「爆料公社」po文，指控新北市議員王威元在鍾男父親做心導管手術時，與其他病患家屬闖進手術室，要醫生解釋病情，但王威元今出面澄清，是醫生要說明病情，護理師才帶他們進入「準備室」討論，院方也表示，當時病患非手術中，是醫生趁檢查空檔說明病情。

鍾男指出，父親昨在三重聯合醫院做心導管手術，王威元卻帶著其他病患家屬直闖手術房，「使得執刀醫生停下手邊工作來解釋病情，把我爸爸晾在一旁。」

當下鍾男問院方，是否可以這樣進入手術房，但護理人員卻告知「一般是不行，但因為是議員才特別通融」，.隨後醫院人員又說，因手術到一個段落，才讓他們進去，不過鍾男認為「都在手術室內，我們看不到，當然隨便怎麼說。」

對此王威元今上午召開記者會澄清，當時去醫院探視一名病患，因他病情突然惡化，出現腦中風情形，經院方通知，才由護理師帶往與醫生討論病情，「事前我不知道那是準備室，護理師帶就跟著進入」，「假如我真的硬闖手術室，打斷手術過程，造成其他病患危險，我一輩子都會受良心譴責！」

新北市立聯合醫院副院長王祖琪也表示，當時鍾男的父親並非手術中，而是在檢查室受檢，但由於另名病患病情危急，主治醫師才利用檢查空檔，請他們到導管室外準備室說明病情，過程中並沒有影響到受檢病人的權益。

(中時 )