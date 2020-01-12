紫南宮主委莊秋安親自發送銀色錢母，排在前面的民眾說，前晚就來排隊睡在這裡。（張晉銘攝）

不少行動不方便的民眾熱情響應，廟方特別安排休息區。 紫南宮主委莊秋安也親自發送銀色錢母。（張晉銘攝）

紫南宮在元旦發送招財錢母，吸引9萬人龍，為了讓更多民眾有機會「拚發財」，廟方與華山基金會合作，12日舉辦「捐發票送銀色錢母」的活動，只要當天上午10點前排進隊伍，並準備10張實體發票，即可兌換鼠年銀色錢母一枚，既做公益又能獲得土地公保佑。

上午9點不到，參加活動的排隊人龍已達2km，許多民眾都是全家總動員，前一晚就來排隊。紫南宮主委莊秋安說， 今年最早在元旦開始發放錢母，吸引大批人潮「拚發財」，但是當時可能有民眾沒時間，因此這次就與華山基金會合作，採取捐發票換錢母的方式，達到做公益的目的，這是一舉兩得的好事情，不但可以幫忙弱勢，還可以得到土地公的保佑。

莊秋安說，雖然前一天就有人來排隊，但無論多早來，都是獲得銀錢母一枚，畢竟是做公益，所以就不分先來後到。另外，可能前一日是投票日，無論太高興或不高興都睡不著，所以有些民眾晚點到，所以特別延後最後排入時間到10點，廟方已備妥超過5萬份的錢母。另外，3月份還會有1場，有興趣的民眾請務必把握。

華山基金會水里站代表傅隆豪說，與紫南宮合作募集的發票，是他們在南投縣一整年總量的80％以上，但自從有電子發票後，還有因為景氣的關係，募得發票量都開始減少，在此呼籲，希望有更多愛心民眾能夠加入捐發票做公益的行列。

(中時 )