美伊衝突令油價大幅震盪，中油宣布13日凌晨零時起各式汽、柴油價格每公升各調漲0.1元，調整後，92無鉛汽油每公升27.8元、95無鉛汽油每公升29.3元、98無鉛汽油每公升31.3元，超級柴油每公升則達25.7元。

美國空襲伊拉克，俄羅斯產量創高，利多利空因素相互影響下，國際原油近期出現震盪整理。中油表示，受到美國與伊朗之間軍事警戒程度升級、波斯灣地區油輪輸運安全疑慮再起，帶動國際油價上揚。依浮動油價公式計算，指標油價周均價為每桶67.84美元，較前週67.21美元上漲0.63美元，新台幣兌美元匯率升值0.054元，國內油價依公式計算漲幅為0.61％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調漲0.1元。

專家指出，近期油價表現，需關注美國空襲伊拉克事件的後續影響，以及美國對伊朗與伊拉克等中東國家的政策變化。另外陸美貿易戰是否如預期在近期簽訂部分協議亦是觀察重點。

(中時 )