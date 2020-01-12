蔡適應笑說昨天睡得相當好，睡醒時才發現全身腰酸背痛，身體相當疲累。（許家寧攝）

蔡適應說要以謙卑心情為市民服務，對於未來接棒參選基隆市長僅哈哈帶過。（許家寧攝）

成功改寫藍大於綠，基隆立委蔡適應狂掃10萬多票，大贏國民黨宋瑋莉2萬票，寫下綠委連任及得票新紀錄，一早他偕妻鞠躬謝票，對於被視為接棒市長明日之星，蔡以韓國瑜選完高雄市長就跳來選總統為戒，他會以謙卑心情，好好珍惜市民的囑託。

蔡適應與妻子上午10點攜手在市區進行車隊掃街謝票，蔡適應笑說，可能過去比較緊張，睡醒時全身腰酸背痛，現在選舉結束了，希望市民今天好好休息一下，不管投票投給誰，大家都是基隆人，未來還要團結在一起，共同為基隆努力。

對於這次總統、立委基隆雙贏，首度皆破10萬票完勝對手，蔡適應認為，主要原因是候選人差別，韓國瑜在政策失言或誇張言論一直嚇跑中間選民，加上去年香港反送中事件，激出很多年輕人出來投票，開票後才會一路遙遙領先勝出。

「民進黨也勿自滿！」蔡適應說，不要忘記1124的慘敗，更不要以為獲得權力就不可一世，韓國瑜選上高雄市長後沒幾個月跳來選總統，很多選民認為，「給你權力目的不是讓你玩政治遊戲，而是要珍惜市民對的囑託」，這句話自己也會放在心上。

對於未來立院龍頭選舉，同為正國會的黨內大老游錫堃呼聲最高，宜蘭立委陳歐珀率先表態挺游，由於游在選前也多次到基隆輔選陪蔡掃街，對此，蔡適應謙稱，自己份量不夠，無法參加黨內協商，未來黨內推出優秀正副院長人選他都會支持。

(中時 )