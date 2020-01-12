截取自總統府提供影片

蔡英文總統今（12）日接見日本台灣交流協會會長大橋光夫表示，這次總統大選，臺灣人民向世界表達了捍衛主權、守護民主自由的決心。新的一年，希望臺灣跟日本在經貿、文化、以及體育等各領域，有更多的交流合作，讓臺日關係更上層樓。

大橋光夫赴總統府拜會蔡英文，對今年年初沈一鳴參謀總長等8位官兵不幸殉職表達由衷哀悼，並期盼因墜機事故倖存的幾位受傷官兵，能夠早日復原。

對於總統大選結果，大橋表示，此次臺灣的選舉，蔡總統獲得817萬多的票數，是史上當選者獲得最高票的一次。蔡總統在今年5月底即將開啟第2任的任期，相信在未來的四年，對臺灣是非常重要的時期，他期盼總統能注意身體健康，「這不僅是為了臺灣，甚至是整個亞洲，乃至於全世界的發展，也期待總統能夠持續發揮高度的領導統御能力」。

尤其是立委選舉的部分，他說，民進黨也獲得過半數的席次，相信是對於蔡總統第二任任期的國政經營打了一劑強心針，讓總統能夠比較容易推動自己的施政理念，並帶領全臺灣向前發展。對於這樣的結果，他要再次由衷地祝賀。

大橋表示，昨天選舉結果出爐，今天早上他即前來親自向總統祝賀，蔡總統在非常忙碌的行程當中，抽空與他晤面，這是象徵臺灣非常重視日本關係的最佳明證，他更要代表日本對總統的重視表示感謝之意。

蔡英文在致詞時首先感謝大橋光夫會長，再次率團訪問臺灣，對昨日總統大選結果表達祝賀，也對日前參謀總長沈一鳴殉職事件表達慰問之意。

她說，上個月，他們剛見過面，很高興在大選結束的隔天，就能在總統府再次接待大橋會長。大橋的來訪，展現出臺日的友好關係，也非常謝謝會長對臺灣的支持。

蔡英文表示，這次總統大選，臺灣人民向世界表達了捍衛主權、守護民主自由的決心。未來，臺灣也會跟理念相近國家積極合作，繼續深化民主。

她強調，身為國際社會負責任的一員，這三年多來，臺灣對於兩岸關係，秉持不屈服、不挑釁、不冒進的原則，致力維持臺海穩定。未來，我們會持續堅持這個立場，並且跟區域各國加強夥伴關係，一起促進區域的繁榮發展。

在臺日關係上，她說，日本是臺灣在外交合作和觀光交流上，都是非常重要的盟友。去年，來臺的日本旅客，已經突破兩百萬人次，創下歷史新高。臺日雙方，從政府到民間的交流，都越來越密切。

在新的一年，她希望，臺灣跟日本在經貿、文化、以及體育等各領域，有更多的交流合作。相信有大橋會長的支持，臺日關係一定可以更上層樓。今年對日本也是非常重要的一年，全世界最受矚目的體育賽事-奧運，將在東京舉辦。她要先預祝賽事順利成功。新的一年，「我們一起為深化臺日關係，繼續努力」。

(中時 )