2020總統大選，國民黨總統參選人韓國瑜最終以264萬票差距輸給總統蔡英文。挺韓大將杏仁哥稍早也在臉書吐心聲，引來許多網友暖心打氣。

「我們一起為中華民國加油」。杏仁哥在臉書指出，感謝大家，為了中華民國，「我們一路相伴，我深感榮幸」。他說民主國家的選舉，「我們尊重人民的決定」。最後，杏仁哥也寫下台灣加油四個字。

對於杏仁哥這篇文章，許多網友紛紛留言打氣，並表示「杏仁哥辛苦了，感謝五虎將和挺韓的直播主們一路追隨韓市長，我們看在眼裡疼在心裡，真的很難過，但我們相信好人、有善念有正向的人一定戰勝邪惡，要加油，繼續前進做韓市長的後盾，五虎將很棒！我們仍然期待等待再次的機會」。

也有網友表示「杏仁哥，不離不棄的支持韓國瑜市長，謝謝你辛苦了」、「我們都盡力了」、「杏仁哥辛苦了！未來四年我們一起努力前進」、「杏仁哥你真的辛苦了！好好的休息一下，人生還有機會加油」、「謝謝五虎將你們辛苦了， 你們最棒的」、「杏仁哥謝謝你和五虎將在這段期間，為庶民發聲所付出的辛勞，我們會繼續支持韓市長，大家都辛苦了」、「雖敗猶榮畢竟大家努力過了」。

(中時電子報)