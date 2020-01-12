國民黨2020總統立委大選慘敗，黨內改革聲音再起，國民黨立委許毓仁今天在臉書上直言，黨的路線整體與台灣當代社會主流思想背離，支持者結構老化，極端保守派掌握黨機器，對進步議題漠不關心， 對年輕人不經營，沒有系統性的栽培接班梯隊，面對中國議題提不出新論述，九二共識已然崩解，對香港民主困境第一時間反應又太慢，不改善這樣的結構性問題， 恐怕四年、八年、十二年內都很難與民進黨爭鋒。

許毓仁說，此次的選舉，儼然是台灣人民對國民黨親中路線投下一個反對票，國民黨要好好思考面對中國大陸的路線，在全球反中的浪潮，不可能再用九二共識打迷糊仗。他呼籲國民黨進行一個內部對中國大陸路線的大辯論。讓年輕世代的聲音得以進入，好好辯證中國大陸路線，說服人民，國民黨可以處理兩岸關係，並且不會犧牲台灣的自由民主。

許毓仁認為老人應該立即退位，中生代接班，國民黨主席吳敦義等老人應該立即請辭，不用等到中常會准許，「如果中常會慰留不是很難看嗎？」吳應該立即請辭，黨主席以降包含副主席等一級主管，徹底年輕化。年輕化不是口號，不是需要年輕人時才找年輕人裝飾點綴。

許毓仁說，過去國民黨把年輕人的議題推得遠遠的，比如說婚姻平權，這明明是年輕人支持的議題，並非政黨意識形態，黨內卻被保守派把持，把政黨跟反同團體綁在一，徹底掉入政黨對決的泥沼， 對於黨內支持同婚的同志加以責罰，一個黨如果不容許多元聲音，注定支持者的base越來越縮小。年輕人不是不喜歡國民黨，而是國民黨自己離年輕人遠遠，年輕人要想支持國民黨也找不到理由。

許毓仁指出，民進黨大量任用年輕人，提名年輕人，反倒是國民黨青壯派這次選舉都陷入苦戰，還有人甚至中箭落馬，他們孤立無援，策略沒整合，黨中央面對大環境反應又過慢，當初不分區名單爭議，吳主席沒能力處理，任憑這些議題發酵，區域立委挨悶棍，民調直落，這不是黨中央的問題，什麼才是？

許毓仁最後表示，他說的話有點重，但是對這個黨還是希望它更好，民進黨贏得選舉，再次完全執政，未來四年台灣命運好壞，大家都要共同承擔，台灣還是要有一個強壯的反對黨制衡一黨專政的執政黨，需要有健康的政黨政治。衷心期盼台灣更好，中華民國更強大。

(中時 )