蔡英文總統高票連任，小英透過網路成功扭轉形象是重要關鍵，蔡競辦社群操盤手林鶴明今（12）日表示，這次大選架構中，新編制的網路社群中心，特別把社群的概念獨立出來，預算、編制、人力和計畫，也都是過去所沒有的。可以說是把想像的概念盡可能的落實在這次的選戰之中。

去年九合一大選，民進黨慘敗，黨內歸咎蔡英文執政不力，當時蔡英文與群眾隔絕的「大小姐」形象不佳也是重要原因，不過短短一年多，透過網路社群的力量，蔡競辦成功將小英打造成「辣台妹」，贏回年輕族群的心。

負責為網路社群操盤的林鶴明今天在臉書感謝Formosa Lee跟文宣製作中心的共同協力，把文宣創意和社群概念高度整合在一起，源源不絕的影像和內容，甚至是晚會，都可以看見兩個中心交融的成果。

林鶴明貼出此次網路社群團隊的照片表示，照片中的大家，就是這次網路社群中心的超強戰友。簡單來說就是小編群，「只是當然不只是發文而已」。

他列舉運用的各項平台和媒介，包括蔡英文的臉書、LINE、IG和YouTube每日不間斷的內容更新，加上首創選戰直播節目 一起吃早餐、 行動直播車辣台號、 YouTube自製節目台菜與他們的產地 、英文英文、LINE貼圖也出了3款超搶手、IG濾鏡首次嘗試，網路社群遊戲 ＃總統府大冒險 、小英安價萬人共筆、小英辣政績的圖文作家串連以及創造出全型態的社群之夜 。

還有在選戰最後關頭衝出高潮的「英眼部隊」，以及勇敢自信護台同行車掃大直播 ，「就是在這些全部比我年輕的夥伴（我最老了）完成了歷史的紀錄」。

林鶴明表示，透過這些人每天不停的撩小英和支持者，持續努力串連網路社群上的網紅和圖文創作者，才有機會打造出這一次網路社群上的辣台派。

他還分享這次金句「按下送出鍵多想三秒你的人生會不一樣」「要做就做點沒做過的事情」並強調「我說的是社群也是人生」。

(中時 )