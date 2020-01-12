這次總統大選，蔡英文以817萬票連任總統，不少挺同立委更是成功連任，讓「婚姻平權大平台」感到振奮，昨天特地發文歡慶勝選，表示台灣不僅向全世界展現了台灣民主社會多元共融價值的勝利，也向社會大眾證明同志並非票房毒藥，仇視女性、反對同志的候選人並不能得到社會的認同。

「婚姻平權大平台」指出，這場選戰對台灣的性別平權來說具有重要意義，首先是蔡英文為台灣第一個女性國家元首再次連任，並獲得有史以來最高的816萬多票，寫下亞洲民主歷史新頁。

「婚姻平權大平台」表示，今年5月17日有許多在立法院針對同性婚姻法案投下贊成票的委員，在競選連任過程中，選區的街道被掛上密密麻麻的抹黑反同布條，值得慶幸的是，許多委員在這些攻擊底下不只能堅定回應，並仍能高票連任，證明同婚並非票房毒藥。

「婚姻平權大平台」也說，在同婚通過之後宣告要把法案「改回來」的許多保守派候選人，在這次選戰並未得到足夠選民支持。這次的選舉結果也讓社會了解到，在公投之後，台灣社會成功抵抗了這些對於同志的歧視言論，守住了台灣民主社會多元共融的價值，並向世界說明，台灣是一個支持民主自由與人權的國家。

根據婚姻平權大平台與同志人權法案遊說聯盟共同製作的彩虹選民投票指南指出，有41位尋求連任且在5月17日投下贊成同性婚姻法案的現任委員，其中有32位委員在這次選舉成功贏得選戰，其中民進黨共有28席、國民黨共有2席、無黨籍為2席。

(中時 )