雲林縣長張麗善12日上午透過Line向支持者安慰，希望大家繼續給張嘉郡、謝淑亞溫暖。（周麗蘭翻攝）

總統大選及立委選舉落幕，國民黨在雲林縣慘敗，縣長張麗善12日上午透過Line向支持者安慰，希望大家繼續給張嘉郡、謝淑亞溫暖，就像當年大家沒有放棄她。

張麗善說，共戰夥伴一路不離不棄的陪伴，她、張嘉郡、謝淑亞都能感受到，她們兩人勇敢面對選戰結果，應繼續給予加油打氣，「就像大家當年沒有放棄我一樣，應給她們更多的溫暖，才能勇敢走下去。」

張麗善表示，上任一年來，她忙於了解縣政，熟悉議會生態，怕丟支持者的臉，所以除了跑行程之外，看到雲林這十幾年停滯不前，急於規劃及推動未來雲林願景，希望有同心協力的立法委員共同打拼，但雲林的政治環境短時間難於改變，唯有勇敢堅強再接再勵，才能改變雲林、改變台灣，記取今日的教訓，明日才有迎頭趕上的機會，沒有氣餒的本錢，她會用最大的能量來推動縣政。

李佳芬胞弟、縣議員李明哲11日晚間也貼文向支持者致謝，感謝大家一路相伴與支持，充分尊重民主選舉的結果，並尊重多數的民意，他也會再繼續努力在服務的工作上加油，再次感謝大家的辛苦。

(中時 )