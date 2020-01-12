北市立委選舉，港湖女神爭霸由民進黨市議員高嘉瑜勝出，她12日早上到內湖737巷市場謝票，面對外傳有意參選2022年市長，高強調，目前先承擔起立委責任，好好做給大家看，沒有參選市長問題，她說，如果我們每個人都像高雄市長韓國瑜一樣的話，在政治這條路上可能很快就會崩盤。

港湖藍綠激戰，最後由高嘉瑜打敗現任立委李彥秀成為新科立委，甚至拿下北市立委候選人第一高票，可見人氣相當旺，高今早赴內湖737市場謝票，不少民眾爭相合照、索取簽名。

高嘉瑜表示，港湖是很艱困的選區，感謝大家願給她機會，每一張選票都是一個期待與責任，未來如何讓港湖選民認為投下這一票是值得的，對她來講是一個很大的功課。

她說，很感謝選民是非常有智慧，也對民主感到驕傲，過去被視為藍綠鐵板一塊的選區，有機會因為在地方上的問政與努力，讓大家願意給予機會，這就是民主最令人驕傲的地方，對港湖民眾相當感恩，但也要更加倍努力回應選民的期待與支持。

高嘉瑜指出，李彥秀非常優秀認真，在地方上也是長期受到支持的民代，李沉澱後未來也有很多發展，現在的國民黨急需改革，大家都有很多該做的事情，但無論如何，大家共同目標是站在台灣這一邊團結起來讓台灣更好，這應該是不分黨派的共同使命與目標。

至於有基層拱選市長，高嘉瑜則說，先承擔起立委責任，好好做給大家看，這一次參選過程提出很多政見，未來如何實現這是她最大功課，所以目前沒有想說任何要選市長的問題，如果我們每個人都像韓國瑜一樣的話，在政治這條路上可能很快就會崩盤。

面對前總統陳水扁退出政壇，高嘉瑜說，阿扁總統這麼多年來為台灣民主付出，真的也很辛苦，希望阿扁總統多多休息保重身體。

此外，高嘉瑜預計開演唱會感謝支持者，但她今表示，現在還在「燒聲」且還在謝票，希望等到年後有休息、喉嚨比較好的時候再來辦演唱會，邀大家一起來參與。

(中時 )