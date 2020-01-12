國民黨立院黨團總召曾銘宗今日接受記者電訪表示，下周的臨時會，將會針對金額高達2兆的109年度中央總預算案，嚴格審查各部會暨所屬機關中，編列多少預算去養網軍，到時將一筆一筆揪出來。

民進黨立院黨團在本周四提案於本月14日至22日召開臨時會，審議109年度中央政府總預算案。

民進黨立院黨團書記長李俊俋今日接受電訪指出，目前尚有2200多條總預算案審查還待二、三讀，因此在本屆立院屆期所剩時間加開臨時會，盡快來處理相關預算案。

李俊俋說，因為國民黨提了1800多案，加上其他政黨也提了400多案，總共有2200多條預算案。而目前應該沒有重大爭議的案子，但萬一在審案過程中，各黨的意見不一，就趕快再坐下來黨團協商討論，「主要是案子太多，要趕快在農曆年前處理完畢」。

曾銘宗則表示，2020大選已經結束，接下來國民黨會在立院好好地來審查總金額超過兩兆的預算案，替民眾看緊荷包，錢只能用在刀口上，若有任何不合理的預算，該刪就刪。

曾銘宗也指出，去年國民黨發現，行政院農委會竟利用人民納稅錢，編列1450萬養網軍、攻擊政敵、選舉操作。因此這次的臨時會中，國民黨將會全面審查行政院各部會暨所屬機關，有沒有利用國家公帑來養網軍。若有，將一個一個抓出來。

(中時 )