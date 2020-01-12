五股女嬰失呼吸心跳 家屬趴地CPR 13:322020/01/12 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 五股4個月大女嬰突失去呼吸心跳，送輔大醫院搶救。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市五股區一名4月大女嬰，今上午8時許，被家長發現突然失去呼吸心跳，嚇得趕緊打119求救，消防人員到場時，家屬正趴在客廳地上，為女嬰施作CPR，隨後救護人員也接手處置，將女嬰送往輔大醫院急救。 據家長表示，早上4時許起床時，看見女嬰的狀況都相當正常，沒想到8點多時，卻發現他失去呼吸心跳，由於女嬰沒有其他病史，家屬也說「不知道為何會這樣」，詳細事發原因，仍待進一步釐清。 (中時 ) #女嬰 #家屬 #呼吸 #發現 #人員 也許您會感興趣 推薦閱讀 瑞磁報喜 呼吸道20項分子診斷試劑獲美醫院採購 14:312020/01/08 財經 色阿公猥褻9個月孫女 媳婦看監視器崩潰報警 16:342020/01/08 社會 瑞磁報喜 呼吸道試劑美醫院採用 04:102020/01/09 證券．權證 想到肺癌就怕！營養師：常吃3類食物養出乾淨肺 07:452020/01/09 生活 澎湖7旬老夫妻 海邊拾貝溺斃死亡 12:542020/01/10 社會 女嬰被塞包丟車廂 媽媽男友害死她 13:452020/01/10 時事 武漢衛健委：不明肺炎已檢病例中死亡1例重症7例 09:102020/01/11 兩岸 為了呼吸新鮮空氣 女讓兒活活凍死 10:252020/01/11 日常 政黨票太長惹禍？新營柳營都有撕毀選票事件 14:082020/01/11 社會 台61線發生聯結車翻車 駕駛被壓在車頭下無呼吸心跳 22:012020/01/11 社會 社會熱門新聞 太正了！BMW美女業務陪試駕 貼身制服氣囊好繃 - 社會 妹子釣蝦場開腿「手抓海鮮」 網笑：改釣X魚了 - 社會 網傳妙齡女被灌醉「三管齊射」 慘遭精液嗆死 - 社會 狂勝雞排妹 2019最「胸狠」寫真女星是她！ - 社會 女華僑遭肢解裝箱 下體也被切除劃爛 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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