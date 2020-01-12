新北市五股區一名4月大女嬰，今上午8時許，被家長發現突然失去呼吸心跳，嚇得趕緊打119求救，消防人員到場時，家屬正趴在客廳地上，為女嬰施作CPR，隨後救護人員也接手處置，將女嬰送往輔大醫院急救。

據家長表示，早上4時許起床時，看見女嬰的狀況都相當正常，沒想到8點多時，卻發現他失去呼吸心跳，由於女嬰沒有其他病史，家屬也說「不知道為何會這樣」，詳細事發原因，仍待進一步釐清。

(中時 )