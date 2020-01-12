寶島女網一姐謝淑薇今天在WTA布里斯本女網賽雙打決賽，和捷克籍搭擋史崔可娃(Barbora Strycova)面臨一場苦戰，兩人不愧是四大滿貫賽冠軍組合，靠著合作默契及出色球技，3比6、7比6(9比7)、10比8力克對手順利摘冠，謝淑薇成為首位在布里斯本賽事奪冠的台灣女將，預估最新女雙世界排名也會回升至第3。

謝淑薇/史崔可娃是布里斯本女網賽雙打頭號種子，進入決賽之前的3場比賽都一盤未失，直落二順利過關，今天遇上澳洲當今女單世界球后巴蒂(Ashleigh Barty)與荷蘭博騰絲(Kiki Bertens)，首盤第5局錯過2個破發點好機會，並在第6局遭到破發，因此先讓出第一盤。

第二盤台捷聯軍重新振作，儘管先遭對手破發，但也迅速回破，這一盤雙方三度互破發球局，進入到搶七局，巴蒂/博騰絲先出現一個賽末點，但被謝淑薇/史崔可娃化解掉並順利追平盤數。

決勝搶十局謝淑薇/史崔可娃曾連得6分取得6比1領先，儘管曾被對手追平分數，台捷聯軍還是挺住龐大壓力，在第2個賽末點順利收下勝利。

這是謝淑薇生涯第25座WTA巡迴賽女雙冠軍，也是第一次有台灣女將在布里斯本站奪冠，靠著這一座冠軍加持，即將更新的世界排名，謝淑薇可望從目前的第4上升至第3。

(中時 )