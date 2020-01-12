國民黨台中市區域立委僅保住2席，第三選區楊瓊瓔贏得驚險，只有第八選區江啟臣大勝3萬多票。針對藍營慘敗及選後情勢，江啟臣受訪表示，新的國會民進黨仍穩坐過半優勢，行政立法回復一黨獨大、權力一把抓，過往以多數暴力強行通過法案，國民黨將面臨巨大挑戰。

江啟臣12日一早展開車隊謝票，針對藍營慘敗原因，他受訪表示，這次大選參與投票的公民數，近50％是20歲至50歲，誰掌握這個年齡層選票，就有較大的可能贏得選舉。總統、立委屬於全國性大選，選民關心的不見得是地方議題，焦點跟2018年縣市長、議員選舉不一樣。

江啟臣分析，民進黨運用操作主權、國家認同、兩岸關係議題，最後導引「選中國、選美國」的選擇題，以20歲至50歲年齡層過去成長背景或生活環境，能夠馬上做出內心選擇。反觀國民黨回應遲鈍，甚至沒有具體回應，選民無法了解國民黨的主要論述及方向，加乘影響造成最終結果。

至於民進黨再度單獨過半，江啟臣坦言，這次選舉結果對國民黨而言沒有進步，甚至部分優秀的委員落敗，對國民黨來說是失敗的。民進黨在新的國會，穩坐過半優勢，行政、立法回復一黨獨大、權力一把抓，過往民進黨多數暴力通過法案，未來國民黨面臨更嚴峻挑戰。

江啟臣強調，國民黨勉強增加3席，但沒過40席，這樣的監督力量顯然不足以制衡。我們應更具體精確地表達比民進黨更貼近民意、更接地氣的論述，國民黨必須從現在開始就做準備，扮演好監督蔡政府，民眾所期待的角色。

(中時 )