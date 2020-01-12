虎尾東區扶輪社12日贊助雲林家扶30戶家庭、每戶3000元購物金到全聯採買年貨，為了增加熱鬧氣氛，出動10隻比人還高的空氣暴龍陪小朋購物。

東區扶輪社連續6年舉辦「扶輪迎春送暖快樂購」活動，今年情商10名社友穿著超可愛暴龍裝陪伴雲林家扶親子採購，社長許銘憲表示，期待家扶家庭能感受到關心，以溫暖的心情迎接新的一年。

許銘憲自掏腰包贈送每戶家庭1包白米；北港日興糕餅店贈送鳳梨椰果及核桃酥；全聯福利中心加碼贈送洗碗精、米酒、牙膏、衛生紙。

現場除了10隻大暴龍陪伴家扶親子一起推著購物車採買，該社薩克斯風愛樂團現場演奏，女社員們也準備紅豆湯圓甜湯招待，讓30戶親子有個快樂購物時光。

一名帶全家人出動的黃姓爸爸表示，平時較少出遠門，趁此機會帶孩子一起外出，選購想吃的菜及日常生活用品，真的很感謝。另一名劉姓爸爸與高二女兒一同採買，他表示往年年夜飯都是簡單煮，今年可以煮得更豐盛。

(中時 )