張勛傑在八大《世界第一等》飛往北非摩洛哥，有海鮮天堂美譽的索維拉街上充斥各式海鮮攤販，他發現當地一顆生蠔換算台幣竟只要18元！「從來沒吃過台幣只要18塊的生蠔，我現在就要吃光整個攤位啦。」

有海鮮天堂美譽的索維拉，比臉大蜘蛛蟹只賣600台幣。（八大提供）

為了讓觀眾在電視機前就能體會能深度旅遊，製作單位邀請旅遊達人唐宏安帶路。這次前往索維拉，了解當地殺價要領，張勛傑因此用極低價大啖海鮮美食。不僅有令人吃驚的銅板價生蠔，還有比臉大蜘蛛蟹也只賣600塊台幣，令大家一度不敢相信，經再三確認後才敢掃貨，他興奮的表示「這才是人生！」他更疑惑拿起龍蝦螯詢問：「請問這到底是龍蝦螯還是雞腿棒？」有旅遊達人指引，他開心不已，直說：「殺價殺到飽，肚子也能吃到飽。」

張勛傑有旅遊達人唐宏安（左）帶路，享受海鮮吃到飽。（八大提供）

除此之外，當地還能看見羊上樹的獨特奇景！為了吃果實，當地的羊練就爬樹本領，他驚訝表示：「根本世界奇觀！羊就像鳥一樣，一隻隻的站在樹上吃果實，真的難以相信眼前的景象。」也因此他相當好奇果實味道，搞笑的是，咬了兩口他就全臉變形說道：「太苦太澀了，果然是羊的食物，人不適合吃。」

北非摩洛哥羊會上樹，張勛傑驚訝見世界奇觀。（八大提供）

(中時 )