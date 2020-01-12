在伊朗為第二號人物蘇雷曼尼復仇的彈雨下，駐伊拉克阿薩德（Al-Asad）空軍基地的美軍並未出現死傷。

據CNN新聞網11日報導，美軍事後首度披露，就在德黑蘭周三發射飛彈前兩個半小時，美軍得知消息，連忙搭乘軍機離開，或是躲進地下碉堡。攻擊持續了約兩小時，而飛彈鎖定伊拉克空軍基地內約佔地1/4的美軍駐地。

(中時電子報)