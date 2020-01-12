伊朗炸伊拉克基地 美軍沒死傷揭密 13:422020/01/12 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在伊朗為第二號人物蘇雷曼尼復仇的彈雨下，駐伊拉克阿薩德（Al-Asad）空軍基地的美軍並未出現死傷。 據CNN新聞網11日報導，美軍事後首度披露，就在德黑蘭周三發射飛彈前兩個半小時，美軍得知消息，連忙搭乘軍機離開，或是躲進地下碉堡。攻擊持續了約兩小時，而飛彈鎖定伊拉克空軍基地內約佔地1/4的美軍駐地。 (中時電子報) #伊朗 #美軍 #伊拉克 #飛彈 #攻擊 #死傷 #基地 也許您會感興趣 推薦閱讀 伊朗怒火大爆發 美盟友也會遭攻擊 09:042020/01/08 國際 還沒完！美斬伊朗將領手 伊會砍了老美腳 16:112020/01/08 國際 大爆炸！ 2飛彈擊中烏航影片曝光 08:312020/01/10 國際 他要川普動手 忍10年刺殺終達標 10:352020/01/10 國際 摩拳對付老美 伊朗練炸航母 13:322020/01/10 軍事 軍事熱門新聞 伊朗炸伊拉克基地 美軍沒死傷揭密 - 戰略 美將在太平洋部署2支針對大陸的特種部隊 - 軍事 武統台灣 軍事專家打臉：不是2020 而是「這一年」 - 軍事 兩岸若開打 大陸網民這樣推演攻台過程 - 軍事 印度光輝戰機 完成航艦首次降落 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。