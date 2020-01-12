總統蔡英文以817萬票勝選後隔天，立刻接見AIT台北辦事處處長酈英傑與日本台灣交流協會會長大橋光夫，向美國、日本等友好國家，說明本次選舉的意義，並爭取理念相同國家的支持。

蔡英文今日接見日本台灣交流協會會長大橋光夫時表示，這次總統大選，台灣人民向世界表達了捍衛主權、守護民主自由的決心。新的一年，希望台灣跟日本在經貿、文化、以及體育等各領域，有更多的交流合作，讓台日關係更上層樓。

蔡英文表示，這次總統大選，台灣人民向世界表達了捍衛主權、守護民主自由的決心。未來，台灣也會跟理念相近國家積極合作，繼續深化民主。身為國際社會負責任的一員，這三年多來，台灣對於兩岸關係，秉持不屈服、不挑釁、不冒進的原則，致力維持台海穩定。未來，台灣會持續堅持這個立場，並且跟區域各國加強夥伴關係，一起促進區域的繁榮發展。

在台日關係上，蔡英文認為，日本是台灣在外交合作和觀光交流上，都是非常重要的盟友。去年，來台的日本旅客，已經突破兩百萬人次，創下歷史新高。台日雙方，從政府到民間的交流，都越來越密切。在新的一年，她希望，台灣跟日本在經貿、文化、以及體育等各領域，有更多的交流合作。相信有大橋會長的支持，台日關係一定可以更上層樓。

蔡英文指出，今年對日本也是非常重要的一年，全世界最受矚目的體育賽事-奧運，將在東京舉辦。她要先預祝賽事順利成功。

對於總統大選結果，大橋光夫表示，此次台灣的選舉，蔡英文獲得817萬多的票數，是史上當選者獲得最高票的一次。而總統在今年5月底即將開啟第2任的任期，相信在未來的四年，對台灣是非常重要的時期，他期盼總統能注意身體健康，這不僅是為了台灣，甚至是整個亞洲，乃至於全世界的發展，也期待總統能夠持續發揮高度的領導統御能力。

大橋光夫指出，尤其是立委選舉的部分，民進黨也獲得過半數的席次，相信是對於總統第二任任期的國政經營打了一劑強心針，讓蔡英文能夠比較容易推動自己的施政理念，並帶領全台灣向前發展。對於這樣的結果，他要再次由衷地祝賀昨天選舉結果出爐，今天早上他即前來親自向總統祝賀，總統則在非常忙碌的行程當中，抽空與他晤面，這是象徵台灣非常重視日本關係的最佳明證，他更要代表日本對總統的重視表示感謝之意。

(工商 )