總統蔡英文以817萬票勝選後的第一個行程，就是接見AIT台北辦事處處長酈英傑。蔡英文表示，期盼強化台美產業鏈的整合，持續深化經貿的往來，台美之間已經從雙邊夥伴關係，升級成「全球合作夥伴」，未來，雙方會在過去3年多的基礎上，不斷加強台美在全球議題的合作。

蔡英文指出，經過昨天的選舉，台灣人民再一次用手中的選票，向全世界傳達民主的價值。民主和自由，確實是台灣最珍貴的資產，也是台美夥伴關係長期穩固的基礎。

她表示，在民主與自由的基礎上，過去3年多來，台灣和美國在安全、經濟，以及共享價值等領域不斷深化合作。去年是《台灣關係法》立法40週年，台美雙邊關係有更多具體的進展，也更公開、更多元、更制度化。她要特別感謝酈英傑處長對相關交流合作的大力支持。

在安全方面，台灣會透過合作，持續加強自我防衛能力。在經濟方面，也期盼強化台美產業鏈的整合，持續深化經貿的往來。

蔡英文強調，台美之間已經從雙邊夥伴關係，升級成「全球合作夥伴」，未來，會在過去3年多的基礎上，不斷加強台美在全球議題的合作。相信台灣可以和美國一起為世界帶來更多貢獻。台灣是國際社會不可或缺的夥伴，也會是區域民主發展的關鍵行動者。

酈英傑祝賀蔡英文在昨天的大選中獲勝，並讚揚台灣選民參與了這神聖的民主過程，為自己的選擇發聲。這次的選舉提醒了大家，美國和台灣不只是合作夥伴，更是同一個民主社群的一份子，由共同價值觀緊密聯?著。

酈英傑指出，他有幸與總統在第一任任期時合作，共同追求美國和台灣的許多共享利益，包括促進雙邊貿易和投資的關係、協助區域各國建立民主、科技和經濟的能力，並支持台灣的安全，進而增進區域的穩定。他為台美已經取得的長足進展感到非常驕傲，並堅信美國和台灣將持續攜手同心，再創新局。

(工商 )