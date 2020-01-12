台灣總統大選昨（11）日落幕，國際媒體關注蔡英文總統連任之餘，德國媒體也刊出評論指出，台灣大選令德國開始思考未來和大陸要保持何種關係。

台灣總統大選結果出爐，德國之聲：台灣選民向大陸說不。

德國之聲中文網11日報導，總部位於柏林的德國全國性報紙《日報》（Die Tageszeitung）10日刊出一篇題為「中國問題」（Die Chinafrage）的評論文章，向讀者介紹德國人為何應該關注台灣總統大選。

該篇文章的作者Felix Lee開門見山指出，台灣是個小國，人口僅2,300萬人，距離德國很遠，德國人也不會因為台灣在半導體業具領先地位而關注選舉，不過本屆台灣選民投票時的重要考量、也就是「未來想和中國保持何種關係」的問題，可能會吸引德國人注意，因為這個問題和德國人也相關。

作者指出，鄰近的香港爆發反送中抗議浪潮，台灣年輕人可能會擔心北京像在香港那樣對台施加影響力，不過台灣的政治局勢明朗，和香港是不同的，「台灣事實上是獨立的，該國擁有民主制度和自己的軍隊，沒有任何一大政黨可以動搖這一點」，即便北京呈現威脅姿態，預期短時間內應不會進行武力干預。

但是台灣對大陸的經濟依賴又是另一番景象，反對派希望加強兩岸經濟合作，執政的民進黨希望減少和對岸往來，這也是德國目前關切的問題，文章說，「中國也是德國最重要的貿易夥伴」，不過當台灣、日本、韓國等都已相繼感受到北京欲透過經濟實力來達成政治利益時，這意味著，一旦北京希望大陸企業代替外國製造商，德國企業也可能受到刁難。

作者在文末指出，當蔡英文希望減少對大陸的經濟依賴、並且轉向他國時，「德國人也是時候該重新考慮與中國打交道的方式了。」

(中時電子報)