法國政府今天提出妥協方案，盼終止退休金改革計畫引發的嚴重交通運輸業罷工行動，包含撤銷提高退休年齡的關鍵訴求。針對政府的讓步，各工會反應不一。

法國反年改運輸業罷工行動邁入第6週，巴黎示威者動手砸店面並與警方發生衝突。

法國總理菲力普（Edouard Philippe）在給工會和勞工的信中寫說，如果達成某些條件，他準備好撤銷最具爭議性的倡議，也就是把勞工領取全額退休金的年齡提高2歲至64歲的倡議。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）盛讚這項計畫為「有建設性和負責任的讓步」。

強硬派、率領罷工行動的法國總工會（CGT）很快就對政府提案潑了冷水，稱妥協方案是「煙霧彈」，為的是「讓部分工會簽字同意全面改革」。

立場較溫和的法國民主工會聯盟（CFDT）和法國自主工聯（UNSA）則對菲力普的提議表達樂見之意。他們的態度代表政府有可能成功分化各個工會。

菲力普打算於本月24日提交改革法案，讓國會得以於2月中旬展開討論，目標是在夏天休會之前推動立法。

法國是工業化國家中退休年齡最低的國家之一，目前退休金支出相當於國內生產毛額（GDP）14%。巴黎當局表示，退休金領取年齡往後延，法國將可於2023年前節省50億歐元費用，並於2026年前省下約110億歐元。

(中央社)