無黨籍連任 趙正宇：民代要找得到、建設看得到 14:092020/01/12 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市立委第六選區中，無黨籍的趙正宇（左一）12日掃街謝票。（賴佑維攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 無黨籍連任 趙正宇：民代要找得到、建設看得到 桃園市立委第六選區中，無黨籍的趙正宇以115496擊敗藍營對手陳學聖的82152票。趙正宇12日掃街謝票，他說，擔任民意代表，最重要的是要找得到、建設看得到，這次選戰中，能發現越接地氣的，支持度越高。 趙正宇又說，以前的民意代表，都喜歡到電視上爭取曝光，但是現在的民意代表，不能用以前的思維。他說，現在來說，民眾認為民代要接地氣，找得到人，能為他們服務。趙也說，在國會當立委很辛苦，一早到國會開會，中午後一定要回到地方服務。若整天在國會，這樣是不好的。 (中時 ) #趙正宇 #桃園市 #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 科技執法遏止違停 桃園市獲交通部優等獎 17:382020/01/08 生活 桃園市農會輔導農民有成 桃園有機蔬菜 可望銷日 04:102020/01/09 證券．權證 老縣長回防桃園市 朱立倫催票 選民熱情回來了 04:102020/01/09 地方新聞 鞏固客家票 蔡今竹桃掃街 11:242020/01/09 政治 能源是否受影響 馬英九：國安當局需審慎處理 17:152020/01/09 政治 桃園市第六選區 陳學聖趙正宇 辦音樂會集氣 04:102020/01/11 地方新聞 桃園市區域立委選舉 藍魯明哲等三選區暫領先 19:022020/01/11 政治 守住北投天母 吳思瑤自行宣布當選 20:022020/01/11 政治 趙正宇宣布當選：持續向中央爭取預算 20:162020/01/11 政治 民進黨立委席次達61席 再次過半佔53％ 21:072020/01/11 政治 政治熱門新聞 韓國瑜為何大輸？韓粉客觀分析嘆：5大原因敗了！ - 政治 郭宋聯手全軍覆沒....郭台銘終於回應了！ - 政治 韓國瑜讓國民黨潰敗？網友分析數據後打臉！ - 政治 一邊一國潰敗...阿扁宣布：退出台灣政壇！ - 政治 國民黨「三支人事箭」推改革 下午5點召開記者會 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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