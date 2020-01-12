無黨籍連任 趙正宇：民代要找得到、建設看得到

桃園市立委第六選區中，無黨籍的趙正宇以115496擊敗藍營對手陳學聖的82152票。趙正宇12日掃街謝票，他說，擔任民意代表，最重要的是要找得到、建設看得到，這次選戰中，能發現越接地氣的，支持度越高。

趙正宇又說，以前的民意代表，都喜歡到電視上爭取曝光，但是現在的民意代表，不能用以前的思維。他說，現在來說，民眾認為民代要接地氣，找得到人，能為他們服務。趙也說，在國會當立委很辛苦，一早到國會開會，中午後一定要回到地方服務。若整天在國會，這樣是不好的。

(中時 )