高市衛生局針對個案居住地、活動地進行鼠隻監測，截至1月11日，居住地累計捕獲鼠隻8隻，工作地累計捕獲鼠隻3隻。（高市衛生局提供／柯宗緯高雄傳真）

疾管署今天(12日)公布，今年高雄市三民區首例漢他病毒出血熱確定病例，這名三民區博惠里的60多歲女性，從事攤販工作，去年12月25日開始出現頭痛、全身痠痛、關節痛、背痛等症狀，後來雖然就醫，症狀卻未緩解，經治療後已於1月8日康復出院，衛生局預計此波疫情將持續監控至4月2日。

衛生局指出，該個案去年12月25日開始出現不適，12月28日出現發燒、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，至醫院就醫診斷為泌尿道感染並收治住院，但因症狀未緩解，12月31日出現呼吸喘問題。

衛生局表示，該案今年1月3日經醫院通報「漢他病毒出血熱」，經治療後已在1月8日康復出院，經初步疫情調查，同住家人沒有疑似症狀，但以針對社區接觸者擴大採血送驗，發現指標個案工作地1名女性50多歲同事，雖沒有明顯症狀，但血液檢驗呈IgM抗體陽性列為高度疑似個案，預計1月15日二次採檢送驗，才能確認。

衛生單位為因應此波漢他病毒出血熱疫情，進行疫情調查發現個案工作地周邊有不少的小吃攤販，在其工作地捕獲1隻老鼠，初步研判該埸域為此波疫情引爆點。

市府防疫團隊在1月7日至12日期間，陸續召開2次前進指揮會議，針對居住地、工作地及活動地警戒範圍市場、學校、公園、社區等警戒區場域進行家戶衛教宣導、環境稽查、投藥滅鼠、鼠隻監測等工作，預計13日上午由區級指揮中心及跨局處防疫團隊啟動社區大掃除動員，針對三民區博惠里與苓雅區民主里執行環境大掃除及衛教宣導、發放漂白水並執行髒亂點清除工作。

另外因為首例個案及疑似個案皆有市場活動史，加上市場攤販多樣化鼠隻食物來源充足，防疫團隊針對個案採買的市場全面進行漂白水環境消毒、滅鼠及逐攤衛教宣導，並針對居住地、活動地進行鼠隻監測，截至1月11日，居住地累計捕獲鼠隻8隻，工作地累計捕獲鼠隻3隻，預計此波疫情將持續監控至4月2日。

衛生局指出，漢他病毒出血熱為感染漢他病毒引起，主要透過帶有病毒的鼠類等囓齒類動物傳染給人類，一旦吸入或接觸遭病毒汙染的空氣微粒、汙染物，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。

衛生局說，主要感染症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐伴隨臉潮紅等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三不措施是預防漢他病毒最有效的方法，民眾應隨時做好環境清理，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易窩藏的空間。

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(中時 )