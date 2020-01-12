《大政治大爆卦─無色覺醒》2020大選再敗 給國民黨啥啟示？ 14:272020/01/12 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨總統候選人蔡英文昨天以817萬張選票，大贏國民黨候選人韓國瑜近265萬票，高票連任，創下1996年總統直選以來最高得票記錄。民進黨立委也拿下61席的過半席次，這是國民黨繼2016年失去政權之後，再一次的大挫敗。2020大選再敗 給國民黨啥啟示？ (中時電子報) #國民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨賣不動產得1216萬元 黨產會同意發放給700多名解僱勞工 23:022020/01/08 政治 為何知識藍歸隊了 學者：關鍵在韓說出這5字 00:492020/01/10 政治 連勝文：挺韓及挺藍選民 像潛水艇浮出展現決心 18:282020/01/10 政治 怎麼了？綠名嘴選前突PO文「此生第一次踏進KMT黨部」 21:522020/01/10 娛樂 不斷更新》區域立委當選名單 17:392020/01/11 政治 2020立委選舉當選名單總覽 23:102020/01/11 政治 新世代意識改變 國民黨危矣 01:512020/01/12 政治要聞 誰來背國民黨改革十字架 04:102020/01/12 時論廣場 立院藍色憂鬱會更憂鬱 04:102020/01/12 時論廣場 敗選開砲 藍委：老化、保守，沒有培養年輕人 13:082020/01/12 政治 政治熱門新聞 韓國瑜為何大輸？韓粉客觀分析嘆：5大原因敗了！ - 政治 韓國瑜讓國民黨潰敗？網友分析數據後打臉！ - 政治 一邊一國潰敗...阿扁宣布：退出台灣政壇！ - 政治 郭宋聯手全軍覆沒....郭台銘終於回應了！ - 政治 韓為何輸了？一篇分析文點出最關鍵原因！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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