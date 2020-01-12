民進黨總統候選人蔡英文昨天以817萬張選票，大贏國民黨候選人韓國瑜近265萬票，高票連任，創下1996年總統直選以來最高得票記錄。民進黨立委也拿下61席的過半席次，這是國民黨繼2016年失去政權之後，再一次的大挫敗。2020大選再敗 給國民黨啥啟示？

(中時電子報)