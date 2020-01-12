(14:45更新，補充最後比賽結果)2020馬來西亞大師賽今天進入決賽日，率先登場的是台灣球迷關心的寶島一姐戴資穎，和中國大陸現任世界球后陳雨菲的女單冠軍賽，小戴因為二次出拍的節奏被對手掌握，加上出現一些回擊失誤掉分，最終以17比21、10比21飲恨，未能以冠軍完成新球季第一站賽事，也暫時無緣重返世界球后寶座。

羽球世界排名是採取選手過去52周成績最好的10場賽事積分計算，戴資穎目前列入計算的最低分數是7700分，如果今天順利摘冠，可進帳9200分冠軍積分，扣掉7700分的話，小戴世界排名積分增加1500分，而她與陳雨菲的差距只有1090分，因此這次大馬奪冠也可以讓戴資穎重返世界第1，可惜小戴最終屈居亞軍，陳雨菲則奪冠也力保球后寶座。

今天之前雙方交手過16次，戴資穎14勝2敗領先，不過兩次落敗都是在決賽，一次是去年3月全英公開賽、一次是去年12月年終總決賽，今天比賽現場有不少小戴球迷高聲為她加油，就是希望她能突破決賽難敵陳雨菲的魔咒，可惜先讓出一局的小戴，第2局失誤還是偏多，陳雨菲在連得6分之後以20比9擁有11個冠軍點，小戴雖救回一個，最終還是在這場歷時37分鐘的比賽舉白旗投降。

(中時 )