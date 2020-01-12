國民黨大選慘敗，黨內響起世代交替、年輕化改革的聲浪。參選台南市第六選區失利的前國民黨主席洪秀柱，點名國民黨不分區立委當選陳以信回未來回台南市仁歸仁區家鄉、耕耘地方。陳以信隔空回應說，衝著柱姐鼓勵，一定會回歸仁協助黨內耕耘地方，贏回失去的民心。

台南市立委第六選區範圍包括仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、東區等，是綠到出汁的選區，其中歸仁區還被形容「10個有9個挺綠」。這次洪秀柱挑戰該選區的本屆全國最高票綠委王定宇，拿了7.2萬票落敗，雖敗猶榮。

洪秀柱表示，雖然失利「我們不要氣餒，只要永不放棄，終有贏得民心一天，我也會盡其所能，為在地培育下一代，做好紮根工作。」她也點名國民黨不分區立委候選人陳以信就是台南第六選區人才，期許他未來回到自己家鄉、耕耘地方。

陳以信表示，感謝柱柱姐的點名期許！柱姐勇敢開拓全台灣最艱困選區，給國民黨年輕世代立下最好模範！就衝著柱姐這句鼓勵，他未來一定會回到台南歸仁家鄉，好好協助黨內同仁耕耘地方，總有一天要把失去的民心贏回來。

陳以信說，這四年會先把不分區立委當好，推動國民黨對美關係，因為故鄉沒有國民黨立委，他能幫上忙的地方就幫忙，若有需要也會和地方人士結合。

至於四年後是否回台南第六選區參選區域立委？陳以信說，吃碗內不能看碗外，現在不會去想下屆的事情。

(中時 )